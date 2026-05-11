Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Aufbruch eines Getränkeautomaten - Polizei sucht Zeugen

Hamminkeln (ots)

In der Zeit von Freitag (08.05.), 23:20 Uhr und Samstag, 07:00 Uhr, brach ein unbekannter Tatverdächtiger einen Getränkeautomaten an der Antoniusstraße (Marktplatz) auf.

Der betroffene Getränkeautomat befindet sich in einer Hütte auf dem Marktplatz, welche frei zugänglich ist.

Nachdem der Unbekannte zunächst die Stromversorgung zur Hütte trennte, zog er gewaltsam das Schubfach des Automaten auf und gelangte so an die Vorrichtung zur Geldkassette.

Der Unbekannte brach die Geldkassette im Weiteren aus ihrer Vorrichtung und entwendete hieraus Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können. Diese werden auf der Polizeiwache Nord unter der Telefonnummer 0281-107 0 entgegen genommen.

/cd Ref. 260509-0833

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