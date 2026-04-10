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Polizei Paderborn

POL-PB: Flüchtiger Fahrer nach Verfolgungsfahrt gestellt

Salzkotten (ots)

(md) Am Donnerstagvormittag, 09. April, kam es, nachdem die Polizei einen 31 Jahre alten VW Golf-Fahrer aus Kassel in Salzkotten wegen überhöhter Geschwindigkeit kontrollieren wollte, zu einer Verfolgungsfahrt, da der Mann mit dem Pkw flüchtetet. Innerhalb der Fahndung konnten Auto und Fahrer angetroffen werden. Personen verletzten sich nicht, es kam zu keiner Zeit zur Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmenden.

Gegen 11.42 Uhr war der PKW des 31-jährigen L 776 mit 150 Stundenkilometern statt der erlaubten 100 vom ProViDa-Krad gemessen worden. Nachdem die Polizei Anhaltezeichen gegeben hatte, hielt der Fahrer kurz an, gab dann aber Vollgas und beschleunigte auf ungefähr 180 Stundenkilometer. In Höhe des Krankenhauses Salzkotten am Dr. Krismann-Weg hielt er und flüchtete zu Fuß in westliche Richtung. Eine 37-jährige Beifahrerin sowie ein 2-jähriges Kind blieben am Fahrzeug.

Innerhalb der Nahbereichsfahndung trafen die Einsatzkräfte den flüchtigen Mann auf einem Grundstück der Löbbekestraße. Ein Drogenvortest verlief positiv, auch im Auto fanden sich entsprechende Utensilien, so dass eine Durchsuchung mit einem Diensthund folgte, die aber ohne Ergebnis war.

Der Beschuldigte ist außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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