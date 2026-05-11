Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus

Moers (ots)

Am Samstagnachmittag (09.05.) drangen in der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:15 Uhr unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Baumstraße ein.

Die Unbekannten hebelten gewaltsam die zum rückwärtigen Garten hin gelegene Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten in Keller, Erd- und Obergeschoss. Die Täter öffneten Schubladen und durchwühlten Schränke.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen über Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, sich telefonisch mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/ 171-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260509-1430

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