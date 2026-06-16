LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Kahlert (Ilm-Kreis) (ots) - In der Zeit zwischen dem 12. Juni, 14.30 Uhr und gestern, 10.30 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte zu einem Bauwagen im Bereich "Hüttenwand" und öffneten diesen gewaltsam. Im Anschluss entwendeten der oder die Täter Benzinkanister samt Sonderkraftstoff für Kleingeräte im Wert von rund 250 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0148654/2026) in Verbindung zu setzen. ...

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