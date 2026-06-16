LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Polizeibeamte führten gestern Mittag eine Verkehrskontrolle bei einem Fahrer einer Simson durch. Der Mopedfahrer fuhr vom Dornheimer Berg in Richtung Dornheim. Es stellte sich heraus, dass der 14-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd)
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