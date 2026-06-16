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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Gotha (ots)

Offenbar nachdem er alkoholische Getränke konsumiert hatte, war ein 36-jähriger Fahrradfahrer gestern Nachmittag in der Kindleber Straße unterwegs. Der Mann wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Ein Verfahren gegen den 36-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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