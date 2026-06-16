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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Die 68-jährige Mitfahrerin des am 13.06.2026 auf der B 90 N verunfallten 65 Jahre alten Ford-Fahrers (siehe http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6293692) ist infolge ihrer Verletzungen am gestrigen Tag verstorben. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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