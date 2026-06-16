LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

Gotha (ots) - Offenbar nachdem er alkoholische Getränke konsumiert hatte, war ein 36-jähriger Fahrradfahrer gestern Nachmittag in der Kindleber Straße unterwegs. Der Mann wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,7 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Ein Verfahren gegen den 36-Jährigen wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

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