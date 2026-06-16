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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen zu einer mutmaßlichen 
Körperverletzung am 11. April 2026 zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr 
im Schlossgarten. Ein bisher unbekannter Mann soll auf ein 15 Jahre 
altes Mädchen, das auf einer Mauer saß, zu gegangen sein. Er wirkte 
auf die Jugendliche ein, nahm ihr Handy und warf es auf den Boden. 
Das Mädchen erlitt dabei leichte Verletzungen.
Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:
 

    geschätztes Alter: 25-30 Jahre
    etwa 170 cm groß 
    augenscheinlich osteuropäischer Phänotyp

 
Sachdienliche Angaben zu dem Vorfall, insbesondere zu dem 
Unbekannten, werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der 
Bezugsnummer ST/0089594/2026 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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