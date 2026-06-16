Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen zu einer mutmaßlichen Körperverletzung am 11. April 2026 zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr im Schlossgarten. Ein bisher unbekannter Mann soll auf ein 15 Jahre altes Mädchen, das auf einer Mauer saß, zu gegangen sein. Er wirkte auf die Jugendliche ein, nahm ihr Handy und warf es auf den Boden. Das Mädchen erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: geschätztes Alter: 25-30 Jahre etwa 170 cm groß augenscheinlich osteuropäischer Phänotyp Sachdienliche Angaben zu dem Vorfall, insbesondere zu dem Unbekannten, werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer ST/0089594/2026 entgegengenommen. (ah)

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