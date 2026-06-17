PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kindes

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 17.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Nordstraße/Gillersdorfer Straße. Ein 42-jähriger Fahrer eines Ford befuhr die Nordstraße in Richtung Mühlbergstraße und bog im Kreuzungsbereich nach rechts ab. Dabei übersah er offenbar ein 2-jähriges Mädchen, welches die Gillersdorfer Straße mit ihrem Dreirad in Richtung Hauptstraße befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Das Mädchen wurde verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 14:00

    LPI-GTH: In Geschäft eingedrungen

    Ilmenau (ots) - In ein Optikergeschäft in der Friedrich-Hofmann-Straße drangen ein oder mehrere Personen heute Nacht, gegen 00.35 Uhr gewaltsam ein. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0149150/2026) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 14:00

    LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

    Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 28-jähriger Fahrer eines BMW wurde heute Morgen einer Verkehrskontrolle in der Ichtershäuser Straße unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren