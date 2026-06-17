Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kindes

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 17.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Nordstraße/Gillersdorfer Straße. Ein 42-jähriger Fahrer eines Ford befuhr die Nordstraße in Richtung Mühlbergstraße und bog im Kreuzungsbereich nach rechts ab. Dabei übersah er offenbar ein 2-jähriges Mädchen, welches die Gillersdorfer Straße mit ihrem Dreirad in Richtung Hauptstraße befuhr. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Das Mädchen wurde verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (jd)

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