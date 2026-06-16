LPI-GTH: In Geschäft eingedrungen
Ilmenau (ots)
In ein Optikergeschäft in der Friedrich-Hofmann-Straße drangen ein oder mehrere Personen heute Nacht, gegen 00.35 Uhr gewaltsam ein. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0149150/2026) entgegen. (jd)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
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