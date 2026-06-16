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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Geschäft eingedrungen

Ilmenau (ots)

In ein Optikergeschäft in der Friedrich-Hofmann-Straße drangen ein oder mehrere Personen heute Nacht, gegen 00.35 Uhr gewaltsam ein. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0149150/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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