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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Betrug

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Einen Anruf eines Unbekannten erhielt gestern Nachmittag ein 75-Jähriger. Ihm wurde vorgetäuscht bei einem Gewinnspiel gewonnen zu haben. Zur Ausschüttung der Prämie sei eine Bezahlung von rund 1.000 Euro notwendig. Der Angerufene beendete umgehend das Gespräch und informierte die Polizei, sodass kein Vermögensschaden entstand. Weiterführende Informationen zum Thema Betrugsmasche mit Gewinnversprechen erhalten Sie im Internet unter https://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/. Die Polizei empfiehlt Angehörige und Bekannte zum Thema zu sensibilisieren. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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