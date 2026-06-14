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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schwerer Verkehrsunfall auf der L129

Wipperfürth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagnachmittag (14.06.2026) in Wipperfürth wurden zwei Personen verletzt. Ein 74-jähriger Autofahrer aus Kürten fuhr auf der Straße Julsiefen in Richtung L129 und beabsichtigte dort nach links auf diese einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 52-jährigen Solinger, welcher mit seinem Motorrad auf der L129 aus Fahrtrichtung Kürten in Fahrtrichtung Wipperfürth-Wipperfeld unterwegs war. Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Er musste mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Köln-Merheim verbracht werden. Der Kürtener verletzte sich leicht und wurde mittels RTW ins Krankenhaus nach Wipperfürth verbracht.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 45.000EUR Die L129 war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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