LPI-GTH: Fahrradteile entwendet
Ilmenau (ots)
Von einem mittels Fahrradschloss gesicherten Fahrrad demontierten Unbekannte einen schwarzen Dämpfer der Marke "Fox". Das Mountainbike war auf den Fahrradparkplatz im Bereich einer Mensa in der Straße "Max-Planck-Ring" abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 600 Euro. Die Tat ereignete sich gestern, in der Zeit zwischen 20.30 Uhr und 23.45 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0151328/2026) entgegen. (jd)
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Landespolizeiinspektion Gotha
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