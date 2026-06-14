Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols

Augsburg (ots)

BAB 8, Fahrtrichtung München, AS Augsburg-West - Am Samstag (13.06.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 8. Der Unfallverursacher stand hierbei unter dem Einfluss von Alkohol. Gegen 01.00 Uhr befuhr ein 21-Jähriger in seinem Pkw die Autobahn auf dem rechten Fahrstreifen. Aufgrund seiner Alkoholisierung erkannte er einen vorausfahrenden Pkw mit Wohnwagen zu spät und fuhr auf das Gespann auf. Der Pkw des 21-Jährigen blieb auf dem Seitenstreifen stehen. Der Wohnwagen des 65-jährigen Geschädigten überschlug sich und erlitt dadurch einen Totalschaden, der Pkw blieb auf dem rechten der beiden Einfädelungsstreifen stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-Jährige mit knapp 1 Promille alkoholisiert war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 70.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle war für die Dauer von dreieinhalb Stunden nur der linke Fahrstreifen der Autobahn befahrbar. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und der Straßenverkehrsordnung gegen den 21-Jährigen. Der 21-Jährige hat die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit. Der 65-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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