Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Gartenlaube eingedrungen

Eisenach (ots)

In der Zeit zwischen dem 15. Juni, 17.00 Uhr und gestern, 14.30 Uhr, drangen ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam in eine Gartenlaube in der Straße "Am Schäfersborn" ein. Augenscheinlich wurde die Laube anschließend durch den oder die Täter durchsucht und ein Akku für Gartengeräte entwendet. Während der Beuteschaden bei ungefähr 30 Euro liegt, beläuft sich der entstandene Sachschaden auf circa 600 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0151201/2026) entgegen. (jd)

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