Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Gotha (ots)

Im Kreuzungsbereich 18.-März-Straße/Humboldtstraße kam es gestern, gegen 19.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrer eines Skoda sowie eine 44-jährige Fahrerin eines Audi kollidierten, sodass infolgedessen beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren. Ein Abschleppdienst kam zum Einsatz. Die Polizei sucht Zeugen zum Verkehrsunfall. Personen, die sich zur genannten Zeit vor Ort befanden und insbesondere Hinweise zur Ampelphase geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0152400/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

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