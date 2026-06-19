LPI-GTH: Fahrrad entwendet
Ilmenau (ots)
Ein mittels Fahrradschloss gesichertes schwarzes Fahrrad des Typs "MTM Cube Aim Pro" entwendeten ein oder mehrere Unbekannte von einem Fahrradständer am Helmholtzplatz. Die Tatzeit liegt zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr des gestrigen Tages. Das Beutegut hat einen Wert von rund 500 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0151930/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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