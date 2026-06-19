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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche

Gotha (ots)

Eine 63-jährige Fahrerin eines Opel kollidierte gestern Abend, gegen 19.30 Uhr mit einem am Straßenrand in der Pfullendorfer Straße geparktem Opel. Offenbar hatte die Frau bereits zuvor einen in der Kindleber Straße abgestellten Nissan touchiert. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme führten die Beamten einen Atemalkoholtest bei der 63-Jährigen durch. Dieser zeigte einen Wert von rund 2,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein der Frau sichergestellt. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin befanden sich zudem Schäden, welche augenscheinlich nicht von den beiden Zusammenstößen herrührten. Aus diesem Grund sucht die Polizei mögliche weitere Geschädigte. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0152484/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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