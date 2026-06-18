Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Wohnhaus

Aurich - Pedelec gestohlen

Norderney - Auto zerkratzt

Hage - Unfallflucht

Aurich - Radfahrerin verletzt

Norden - Fahrradfahrer kollidiert mit Fußgänger

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Wohnhaus

In Norden kam es am Mittwoch zu einem Einbruch. Zwischen 8 Uhr und 11 Uhr betraten Unbekannte ein Grundstück in der Bleicherslohne und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten unter anderem Bargeld. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Aurich - Pedelec gestohlen

In der Auricher Innenstadt kam es am Mittwoch zu einem Fahrraddiebstahl. Zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr entwendeten Unbekannte vor einem Restaurant in der Kirchdorfer Straße ein weißes Telefunken Pedelec aus dem dortigen Fahrradständer. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norderney - Auto zerkratzt

Am Mittwoch wurde auf Norderney ein Auto beschädigt. Unbekannte zerkratzten zwischen 13 Uhr und 18 Uhr in der Straße Im Gewerbegelände den Lack eines schwarzen VW ID.4. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04932 92980 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Hage - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag in der Bahnhofstraße in Hage ereignet. Auf einem Parkplatz touchierte zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken einen braunen VW Polo. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei in Hage unter 04931 9739831 entgegen.

Aurich - Radfahrerin verletzt

Eine Radfahrerin ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Aurich verletzt worden. Gegen 11.50 Uhr wollte ein 60-jähriger Opel-Fahrer von der Fockenbollwerkstraße nach rechts in die Lambertistraße abbiegen. Er übersah dabei eine 39-jährige Pedelec-Fahrerin und touchierte sie. Die Frau wurde leicht verletzt.

Norden - Fahrradfahrer kollidiert mit Fußgänger

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger kam es am Mittwoch in Norden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 12.20 Uhr ein 20-jähriger Radfahrer auf dem Geh- und Radweg an der Norddeicher Straße in Fahrtrichtung Norden und kollidierte mit einem 79-jährigen Fußgänger. Der 79-Jährige wurde leicht an der Hand verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

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