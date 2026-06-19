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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer gesucht

LPI-GTH: Eigentümer gesucht
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Gotha (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes wurde am 15. Juni 2026 unter anderem diverses Buntmetall aufgefunden. Dabei handelte es sich unter anderem um Sanitärarmaturen, Kupferrohr sowie Kupferdraht, teilweise aus der Zeit vor 1990. Die Polizei sucht den rechtmäßigen Eigentümer. Dieser wird gebeten, sich mit einem geeigneten Nachweis mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0148408/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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