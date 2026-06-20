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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Don't drink and drive - Alkoholfahrt mit Folgen

Ruhla - Wartburgkreis (ots)

Am Abend des 19.06.2026 wurde der Polizeiinspektion Eisenach ein Verkehrsunfall gemeldet. Eine 41-jährige Audifahrerin war gegen einen abgeparkten Golf gefahren. Soweit nichts Ungewöhnliches. Jedoch stellten die Beamten vor Ort fest, dass die Unfallverursacherin vor Fahrtantritt scheinbar zu tief ins Glas geschaut hatte. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (jk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 19.06.2026 – 12:00

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    Eisenach (ots) - Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kasseler Straße entwendeten ein oder mehrere Unbekannte drei Fahrräder. Zuvor waren der oder die Täter gewaltsam in die Kellerräume eingedrungen. Der Gesamtwert des Beutegutes liegt bei ungefähr 15.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 10.00 Uhr und heute, 05.15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem ...

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  • 19.06.2026 – 09:00

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