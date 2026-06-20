Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Don't drink and drive - Alkoholfahrt mit Folgen

Ruhla - Wartburgkreis (ots)

Am Abend des 19.06.2026 wurde der Polizeiinspektion Eisenach ein Verkehrsunfall gemeldet. Eine 41-jährige Audifahrerin war gegen einen abgeparkten Golf gefahren. Soweit nichts Ungewöhnliches. Jedoch stellten die Beamten vor Ort fest, dass die Unfallverursacherin vor Fahrtantritt scheinbar zu tief ins Glas geschaut hatte. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (jk)

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