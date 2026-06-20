LPI-GTH: Kennzeichentausch
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Am gestrigen Abend gegen 20:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Juri-Gagarin-Straße ein Moped samt 20-jährigem Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen von einem anderen Fahrzeug des Fahrers stammte. Neben einem ausgesprochenen Verbot der Weiterfahrt wurde gegen den jungen Mann Anzeige wegen Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet. (av)
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