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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichentausch

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Abend gegen 20:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Juri-Gagarin-Straße ein Moped samt 20-jährigem Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen von einem anderen Fahrzeug des Fahrers stammte. Neben einem ausgesprochenen Verbot der Weiterfahrt wurde gegen den jungen Mann Anzeige wegen Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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