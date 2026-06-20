Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Schwabhausen - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw auf der B247 zwischen Schwabhausen und dem Teiler Hohenkirchen. Dort waren vier Pkw hintereinander in Richtung Schwabhausen unterwegs, als plötzlich das erste Fahrzeug nach rechts in eine Einfahrt abbog. Die beiden dahinter befindlichen Pkw bremsten verkehrsbedingt rechtzeitig ab. Lediglich das letzte Fahrzeug, ein Pkw Skoda, wurde von seinem Fahrzeugführer, einem 38-Jährigen, nicht rechtzeitig gebremst, so dass es zur Kollision kam und die beiden davor befindlichen Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der Unfallverursacher und eine weitere Person wurden dabei leicht verletzt. (av)

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