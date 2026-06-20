LPI-GTH: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitag wurden die Polizei und der Rettungdienst gegen 21:30 Uhr in den Müllersweg gerufen. Dort war ein 48-Jähriger offenbar mit seinem Fahrrad gestürzt und hatte sich verletzt. Da der Mann offensichtlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurden entsprechende Blutentnahmen zu Beweiszwecken veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

mehr