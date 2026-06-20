LPI-GTH: Berauscht auf dem E-Scooter unterwegs
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Auch beim Führen eines E-Scooters ist die Einnahme von berauschenden Mitteln untersagt. Um 22.25 Uhr am Freitag kontrollierten Polizeibeamte in der Oststraße einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dieser wurde positiv auf Cannabis getestet, was die Veranlassung einer Blutentnahme nach sich zog. Den Fahrer könnte nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren bei entsprechendem Ergebnis erwarten. (av)
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