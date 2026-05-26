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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Raub eines Mofas

Wassenberg-Effeld (ots)

Am Sonntag (24. Mai), gegen 19.10 Uhr, wurde ein 16-Jähriger am Effelder Waldsee von zwei bislang unbekannten Tätern gewaltsam festgehalten, bedroht und aufgefordert, ihnen den Schlüssel zu seinem Mofa zu geben. Nachdem er dies verweigerte und die Person, die ihn festhielt von sich stieß, verließen die beiden Täter die Örtlichkeit. Kurz darauf trafen der 16-Jährige und die beiden unbekannten Personen wieder aufeinander und der Jugendliche wurde abermals gewaltsam festgehalten und aufgefordert, die Schlüssel herauszugeben. Als ein bislang nicht bekannter Fahrradfahrer dazwischen ging, verließen die Täter die Örtlichkeit. Beide waren etwa 16 bis 17 Jahre alt. Einer war etwa 180 Zentmeter groß, schlank und hatte schwarze lockige Haare. Er wirkte nordafrikanisch und war mit einem weißen T-Shirt, schwarzen Shorts und einem grauen Schutzhelm bekleidet. Er sprach Deutsch mit niederländischem Akzent. Sein Begleiter war zirka 185 Zentimeter groß, wirkte ebenfalls nordafrikanisch, hatte eine muskulöse Statur, einen Schnurr- und Kinnbart sowie schwarze lockige Haare. Er trug ein schwarzes Tanktop und schwarze Shorts. Beide Täter entfernten sich mit einer hellblauen Vespa mit niederländischen Kennzeichen. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei den bislang unbekannten Zeugen mit dem Fahrrad, der eine weitere Tatausführung verhindert hat, sowie sonstige Personen, die etwas beobachtet haben, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte. Diese werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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