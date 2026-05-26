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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruch

Wegberg-Beeck (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Sonntag, 24. Mai, in ein Wohnhaus an der Flachsstraße ein und durchwühlten Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, wird noch ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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