POL-HS: Wohnungseinbruch
Wegberg-Beeck (ots)
Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Sonntag, 24. Mai, in ein Wohnhaus an der Flachsstraße ein und durchwühlten Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, wird noch ermittelt.
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