POL-HS: Firmenfahrzeug gewaltsam geöffnet
Wegberg-Harbeck (ots)
Ein an der Venloer Straße parkendes Firmenfahrzeug wurde durch bislang unbekannte Personen zwischen 15 Uhr am Donnerstag (21 Mai) und 7 Uhr am Freitag (22. Mai) gewaltsam geöffnet. Aus dem Innenraum entwendeten die Täter diverse Werkzeuge.
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