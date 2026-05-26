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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Firmenfahrzeug gewaltsam geöffnet

Wegberg-Harbeck (ots)

Ein an der Venloer Straße parkendes Firmenfahrzeug wurde durch bislang unbekannte Personen zwischen 15 Uhr am Donnerstag (21 Mai) und 7 Uhr am Freitag (22. Mai) gewaltsam geöffnet. Aus dem Innenraum entwendeten die Täter diverse Werkzeuge.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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