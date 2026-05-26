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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand von Mülltonnen

Übach-Palenberg (ots)

Vier Mülltonnen, die neben einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße standen, gerieten am Sonntag (24. Mai) in Brand. Gegen 18.50 Uhr wurden die Flammen festgestellt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er auf das Gebäude übergriff. Durch die Flammen wurden zwei Fensterscheiben sowie die Fassade des Hauses beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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