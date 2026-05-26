POL-HS: Kleinkraftrad Piaggio entwendet
Heinsberg-Kirchhoven (ots)
Ein Kleinkraftrad der Marke Piaggio wurde am Samstag (23. Mai), zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr von einem Parkplatz an der Schwimmbadstraße entwendet. Das schwarze Zweirad war mit Versicherungskennzeichen ausgestattet.
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