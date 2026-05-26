PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkraftrad Piaggio entwendet

Heinsberg-Kirchhoven (ots)

Ein Kleinkraftrad der Marke Piaggio wurde am Samstag (23. Mai), zwischen 14.30 Uhr und 17 Uhr von einem Parkplatz an der Schwimmbadstraße entwendet. Das schwarze Zweirad war mit Versicherungskennzeichen ausgestattet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Gartenhaus aufgebrochen

    Heinsberg-Kempen (ots) - An der Straße Teberath wurden zwischen Dienstag, 19. Mai und Freitag, 22. Mai, aus einem Gartenhaus eine Musikbox, eine elektrische Heckenschere, eine Kettensäge sowie ein Hochdruckreiniger entwendet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Geldbörse aus Pkw gestohlen

    Heinsberg-Grebben (ots) - Aus einem an der Karl-Arnold-Straße parkenden Pkw wurde am 23. Mai (Samstag), zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr, eine Geldbörse gestohlen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

    Selfkant (ots) - Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 56, der sich am Freitag, 22. Mai, gegen 19.45 Uhr, ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Ein 34-jähriger Mann aus den Niederlanden (Landgraaf) befuhr die Bundesstraße aus Richtung Heinsberg kommend in Fahrtrichtung Niederlande. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sein grauer Pkw Fiat etwa einen Kilometer vor der Grenze zu den Niederlanden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren