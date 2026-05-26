POL-HS: Kleinkraftrad Piaggio entwendet

Selfkant (ots) - Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 56, der sich am Freitag, 22. Mai, gegen 19.45 Uhr, ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Ein 34-jähriger Mann aus den Niederlanden (Landgraaf) befuhr die Bundesstraße aus Richtung Heinsberg kommend in Fahrtrichtung Niederlande. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sein grauer Pkw Fiat etwa einen Kilometer vor der Grenze zu den Niederlanden ...

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