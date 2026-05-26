POL-HS: Gartenhaus aufgebrochen
Heinsberg-Kempen (ots)
An der Straße Teberath wurden zwischen Dienstag, 19. Mai und Freitag, 22. Mai, aus einem Gartenhaus eine Musikbox, eine elektrische Heckenschere, eine Kettensäge sowie ein Hochdruckreiniger entwendet.
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