PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Erkelenz - PKW Brand

Heinsberg (ots)

In der Nacht vom 24.05.2026 auf den 25.05.2026 brannten gegen 01.05 Uhr in der Straße Am Ziegelweiher und später gegen 02.25 Uhr in der Straße Zehnthof-weg/Von-Reumont-Straße jeweils ein Fahrzeug. Wie die Fahrzeuge in Brand geraten sind, ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr löschte die Flammen, so dass es zu keinem weiteren Schaden kam. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 23.05.2026 – 05:20

    POL-HS: Erkelenz - PKW brannte vollständig aus

    KPB Heinsberg (ots) - Am 23.05.2026 (Samstag), gegen 02:40 Uhr, wurde der Polizei ein brennender Pkw auf der Sittarder Straße in der Ortslage Erkelenz-Granterath gemeldet. Ein dort abgestellter Kia mit HS-Kennzeichen stand bei Eintreffen der Polizei sowie der hinzugerufenen Feuerwehr bereits in Vollbrand. Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen brannte das Fahrzeug fast vollständig aus. Die Kriminalpolizei sicherte ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 05:15

    POL-HS: Selfkant - tödlicher Verkehrsunfall

    KPB Heinsberg (ots) - Am 22.05.2026 gegen 19:45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 56 ca. 1 km vor der Grenze zu den Niederlanden zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang für eine Person. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Kleintransporter. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrzeugführer des Kleintransporters tödlich verletzt, der ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Festzelt in Brand gesteckt/ Wer hat etwas beobachtet?

    Webgerg-Beeck (ots) - In der Nacht zum 21. Mai (Donnerstag) verursachten bislang unbekannte Personen einen Brand an einem Festzelt, welches an der Holtumer Straße stand. Die Täter schnitten nach ersten Erkenntnissen die Plane auf und legten den Brand. Durch die Flammen wurden eine Wandseite sowie die Decke des Zeltes beschädigt. Auch Mobiliar wurde durch den Brand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren