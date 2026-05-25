Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Erkelenz - PKW Brand

Heinsberg (ots)

In der Nacht vom 24.05.2026 auf den 25.05.2026 brannten gegen 01.05 Uhr in der Straße Am Ziegelweiher und später gegen 02.25 Uhr in der Straße Zehnthof-weg/Von-Reumont-Straße jeweils ein Fahrzeug. Wie die Fahrzeuge in Brand geraten sind, ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr löschte die Flammen, so dass es zu keinem weiteren Schaden kam. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen.

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