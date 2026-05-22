Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Festzelt in Brand gesteckt/ Wer hat etwas beobachtet?

Webgerg-Beeck (ots)

In der Nacht zum 21. Mai (Donnerstag) verursachten bislang unbekannte Personen einen Brand an einem Festzelt, welches an der Holtumer Straße stand. Die Täter schnitten nach ersten Erkenntnissen die Plane auf und legten den Brand. Durch die Flammen wurden eine Wandseite sowie die Decke des Zeltes beschädigt. Auch Mobiliar wurde durch den Brand beschädigt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist die Kriminalpolizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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