Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle von Regenfallrohren

Erkelenz (ots)

Ein bislang unbekannter Täter montierte in der Nacht zu Donnerstag, 21. Mai, an einem Haus an der Straße Sankt-Rochus-Weg eine Regenrinne ab und entwendete sie. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 5.30 Uhr, bemerkte ein Anwohner derselben Straße eine Person, die offenbar ein Regenfallrohr aus Kupfer von einem weiteren Haus abmontiert hatte und im Begriff war, ein zweites Rohr zu entwenden. Der Täter flüchtete bei seiner Entdeckung mit dem Fahrrad. Da er maskiert war, konnte er nicht weiter beschrieben werden. Wer hat zur fraglichen Zeit etwas beobachtet, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell