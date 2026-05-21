Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wegberg - Verkehrsunfall mit verletztem Pkw-Fahrer

Heinsberg (ots)

Am Donnerstag, den 21.05.2026, gegen 22:22 Uhr kam es auf der K 29 in Wegberg zu einem Verkehrsunfall.

Ein Pkw, welcher die K 29 aus Richtung Klinkum in Richtung Tüschenbroich befuhr, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Durch den Verkehrsunfall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung dem Krankenhaus Erkelenz zugeführt. Zudem entstand durch den Verkehrsunfall Sachschaden.

Der Verkehrsunfall wurde polizeilich aufgenommen.

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