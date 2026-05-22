POL-HS: Kleinkraftrad entwendet
Heinsberg (ots)
Ein Kleinkraftrad, ausgestattet mit Versicherungskennzeichen, wurde durch unbekannte Personen am 21. Mai (Donnerstag) entwendet. Das Zweirad stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz an der Gaswerkstraße.
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