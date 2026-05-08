Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Kellerräume geknackt
Iserlohn (ots)
Unbekannte knackten gewaltsam den Zugang zu mehreren Kellerräumen Am Waldsaum. Sie entwendeten zwischen Dienstag und Donnerstag mehrere Werkzeuge aus den Räumen. Nun ermittelt die Polizei und bittet unter 0237191990 um Hinweise. (lubo)
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