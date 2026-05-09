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PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 81-jährigen Mann aus München vom 09.05.2026

Hofheim (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 81-jährigen Vermissten aus München, vom 09.05.2026 um 15:17 Uhr, kann eingestellt werden. Der Mann konnte in München angetroffen werden. Die Polizeistation Hofheim bedankt sich für die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Die Ursprungspressemitteilung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. Es wird darum gebeten, alle im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und Lichtbilder, die geteilt worden sind, zu löschen und nicht mehr zu verbreiten.

Gefertigt: Hipler, PHK & KvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de
Telefon: (06192) 2079-0
E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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  • 09.05.2026 – 11:41

    POL-MTK: Nachtrag zur Vermisstenmeldung vom 09.05.26, 08:05 Uhr

    Hofheim (ots) - Vermisste Frau Brinkhoff-Schön Kriftel, Robert-Schumann-Ring (jk)Die Frau Brinkhoff-Schön ist vermutlich mit einem älteren VW Polo in der Farbe schwarz, mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-JJ 135 unterwegs. Hinweise zu dem Fahrzeug nimmt ebenfalls die Polizeistation in Hofheim unter der Rufnummer 06192/2079-0 oder jede andere Polizeidienststelle ...

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