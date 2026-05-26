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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

Selfkant (ots)

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 56, der sich am Freitag, 22. Mai, gegen 19.45 Uhr, ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Ein 34-jähriger Mann aus den Niederlanden (Landgraaf) befuhr die Bundesstraße aus Richtung Heinsberg kommend in Fahrtrichtung Niederlande. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sein grauer Pkw Fiat etwa einen Kilometer vor der Grenze zu den Niederlanden nach links auf die Fahrspur für den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Lkw eines 52-Jährigen. Durch die Kollision zog sich der Pkw-Fahrer so schwere Verletzungen zu, dass er noch am Unfallort verstarb. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung beitragen können. Dabei interessiert auch die Fahrweise des Pkw vor dem Moment der Kollision. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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