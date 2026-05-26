Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Brand in einem leerstehenden Gartencenter

Wer hat etwas beobachtet?

Erkelenz (ots)

Nach einem Brand in einem leerstehenden Gartencenter an der Kölner Straße, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 3 Uhr wurde das Feuer am 23. Mai (Samstag) festgestellt. Die Feuerwehr löschte den Brand und die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um Brandstiftung gehandelt haben. Daher werden Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Es gibt außerdem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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