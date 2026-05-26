Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Exhibitionist

Wegberg (ots)

Am 22. Mai (Freitag) war eine Frau gegen 15.15 Uhr, an der Straße Forst auf einem Fahrradweg mit ihrem Rad unterwegs, als sie an einer Brücke einen Mann sah, der auf einer Parkbank saß, keine Hose trug und augenscheinlich masturbierte. Der Unbekannte hatte dunkle lockige Haare, wirkte südländisch, trug ein lilafarbenes Tanktop und lila Socken. Wer hat den Mann ebenfalls gesehen und kann Hinweise zu seiner Identität geben? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 1 der Polizei Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

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