Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Einsatz in Senioreneinrichtung: Brandmeldeanlage verhindert Schlimmeres

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Remscheid (ots)

Remscheid - Am heutigen Abend wurde die Feuerwehr Remscheid um 18:52 Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage eines Altenheims in der Wiedenhofstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. In einem Bewohnerzimmer im Erdgeschoss war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Eine betroffene Bewohnerin konnte den Raum glücklicherweise bereits vor Eintreffen der Feuerwehr mit Unterstützung des anwesenden Pflegepersonals unverletzt verlassen. Ursache für den Rauch war brennendes Gesteck innerhalb des Zimmers. Die Einsatzkräfte leiteten Nachlöscharbeiten ein und belüfteten das Bewohnerzimmer mittels Hochleistungslüfters. Dank des schnellen Auslösens der Brandmeldeanlage und des zügigen Eingreifens der Feuerwehr gab es keine Verletzten; auch der Sachschaden blieb gering. Im Einsatz waren insgesamt 33 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr (Löscheinheit Hasten) mit insgesamt zehn Fahrzeugen.

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