PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit dem Rad gestürzt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitag wurden die Polizei und der Rettungdienst gegen 21:30 Uhr in den Müllersweg gerufen. Dort war ein 48-Jähriger offenbar mit seinem Fahrrad gestürzt und hatte sich verletzt. Da der Mann offensichtlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurden entsprechende Blutentnahmen zu Beweiszwecken veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 20.06.2026 – 18:15

    LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Über 2,1 Promille Alkohol in der Atemluft wies der durchgeführte Alkoholtest eines 42-jährigen Radfahrers am Freitag gegen 21.30 Uhr in der Kindleber Straße auf. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: ...

    mehr
  • 20.06.2026 – 18:10

    LPI-GTH: Kennzeichentausch

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am gestrigen Abend gegen 20:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Juri-Gagarin-Straße ein Moped samt 20-jährigem Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen von einem anderen Fahrzeug des Fahrers stammte. Neben einem ausgesprochenen Verbot der Weiterfahrt wurde gegen den jungen Mann Anzeige wegen Urkundenfälschung und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet. (av) Rückfragen ...

    mehr
  • 20.06.2026 – 18:05

    LPI-GTH: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

    Schwabhausen - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitagnachmittag kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw auf der B247 zwischen Schwabhausen und dem Teiler Hohenkirchen. Dort waren vier Pkw hintereinander in Richtung Schwabhausen unterwegs, als plötzlich das erste Fahrzeug nach rechts in eine Einfahrt abbog. Die beiden dahinter befindlichen Pkw bremsten verkehrsbedingt rechtzeitig ab. Lediglich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren