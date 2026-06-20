LPI-GTH: Mit dem Rad gestürzt
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Am Freitag wurden die Polizei und der Rettungdienst gegen 21:30 Uhr in den Müllersweg gerufen. Dort war ein 48-Jähriger offenbar mit seinem Fahrrad gestürzt und hatte sich verletzt. Da der Mann offensichtlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurden entsprechende Blutentnahmen zu Beweiszwecken veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (av)
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