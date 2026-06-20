LPI-GTH: Mit dem Rad gestürzt

Schwabhausen - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitagnachmittag kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw auf der B247 zwischen Schwabhausen und dem Teiler Hohenkirchen. Dort waren vier Pkw hintereinander in Richtung Schwabhausen unterwegs, als plötzlich das erste Fahrzeug nach rechts in eine Einfahrt abbog. Die beiden dahinter befindlichen Pkw bremsten verkehrsbedingt rechtzeitig ab. Lediglich ...

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