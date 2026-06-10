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Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Opelfahrer flüchtet vor Polizeistreife

Giessen (ots)

Grünberg: Opelfahrer flüchtet vor Polizeistreife

Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei gestern Abend über ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich von Grünberg. Eine Streife der Polizeistation Grünberg stellte das Fahrzeug, einen Opel, aus einiger Entfernung gegen 22.15 Uhr in Reiskirchen fest, verlor es jedoch aus den Augen, bevor eine Kontrolle möglich wurde. Die Beamten hielten jedoch weiterhin Ausschau nach dem Auto. Dies zahlte sich gegen 23.10 Uhr aus, als der Astra in der Gießener Straße in Grünberg durch die Beamten erneut gesichtet wurde. Die Streife stellte im Rahmen einer Überprüfung fest, dass die am Opel angebrachten Kennzeichen nicht an diesen, sondern einen Audi gehörten, sie waren als gestohlen gemeldet.

Die nun folgenden Anhaltezeichen der Streife ignorierte der Mann am Steuer nicht nur, er trat zudem aufs Gas und raste davon. Die Streife forderte Verstärkung an und verfolgte das Fahrzeug. Die Flucht führte durch die Ortschaften Göbelnrod und Bollnbach sowie Feldwege einer angrenzenden Feldgemarkung. In Höhe der Ortschaft Bollnbach fuhr der BS mit hoher Geschwindigkeit über eine hochgewachsene Wiese. Aufgrund des hohen Risikos für den Flüchtigen und unbeteiligte Dritte brach die Streife die Verfolgung ab.

Gleichwohl kommunizierten die Beamten den Sachverhalt entsprechend, mehrere Streifen nahmen die Fahndung nach dem Flüchtigen auf. Die Fahndung führte gegen 23.30 Uhr zum Auffinden des abgestellten Opels in Bollnbach. Der Fahrer war vor Eintreffen der Polizei zu Fuß geflohen. Eine Fahndung nach ihm, bei dem auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz kam, verlief erfolglos.

An dem Opel stellten die Einsatzkräfte frische Unfallspuren an der Fahrzeugfront fest. Im Nachgang konnten sie ermitteln, dass der Fahrer offenbar beim Befahren der Feldgemarkung einen Holzzaun durchfahren hatte. Hinweise darauf, dass er dabei verletzt wurde, ergaben sich nicht. Der Opel wurde sichergestellt.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zum Fahrer des Opels machen? Sind Verkehrsteilnehmer durch die Fahrweise des Flüchtigen gefährdet worden? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrers nach seiner Flucht machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

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