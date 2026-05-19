Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Nach Verkehrsunfall mit Sachschaden geflüchtet - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Im Bereich Nordstraße/Ecke Niewaldstraße ereignete sich am 13.05.2026 gegen 13 Uhr eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 27-Jähriger aus Detmold fuhr mit seinem Opel Zafira auf der Nordstraße in Richtung Klingenbergstraße. Kurz vor der Einmündung zur Niewaldstraße kam dem Autofahrer in einer Kurve ein weißer Kleinwagen entgegen, der teilweise auf der Fahrbahn des Detmolders fuhr. Trotz Ausweichmanövers des 27-Jährigen prallten die beiden Fahrzeuge nach ersten Erkenntnissen leicht zusammen, so dass am Opel ein Sachschaden entstand. Der unbekannte Wagen hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Ernst-Hilker-Straße fort. Es soll sich um einen weißen Kleinwagen mit roten Außenspiegeln gehandelt haben. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die möglicherweise ebenfalls von dem geflüchteten Wagen gefährdet wurden oder Hinweise auf das Fahrzeug sowie Fahrer oder Fahrerin geben können / Telefon: (05231) 6090.

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