POL-LIP: Detmold. E-Scooter-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt.
Lippe (ots)
In der Brunnenstraße verunfallte eine E-Scooter-Fahrerin am Montagmorgen (18.05.2026) gegen 7.45 Uhr. Die 22-Jährige aus Detmold fuhr mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg in Richtung Richthofenstraße, als sie nach ersten Erkenntnissen aufgrund der Witterungsverhältnisse wegrutschte und stürzte. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum.
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