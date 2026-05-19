PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. E-Scooter-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt.

Lippe (ots)

In der Brunnenstraße verunfallte eine E-Scooter-Fahrerin am Montagmorgen (18.05.2026) gegen 7.45 Uhr. Die 22-Jährige aus Detmold fuhr mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg in Richtung Richthofenstraße, als sie nach ersten Erkenntnissen aufgrund der Witterungsverhältnisse wegrutschte und stürzte. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Klinikum.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 12:04

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Werkzeug gestohlen.

    Lippe (ots) - Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (15. - 18.05.2026) wurde in einen Werkzeugschuppen auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in der Straße Wasserfuhr eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Tür und entwendeten Werkzeuge aus dem Schuppen. Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina ...

    mehr
  • 19.05.2026 – 12:03

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Betrüger stehlen Münzen und Briefmarken.

    Lippe (ots) - In der Straße Oberer Strüh wurde eine Anwohnerin am Montag (18.05.2026) zwischen 17.15 und 18.45 Uhr Opfer von Betrügern. Die Seniorin wurde tagsüber mehrmals von Unbekannten angerufen und in Gespräche verwickelt, in denen sich diese als Polizeibeamte ausgaben. Im Anschluss erschienen die Täter ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 11:07

    POL-LIP: Detmold. In Fahrrad-Geschäft eingebrochen.

    Lippe (ots) - In der Sprottauer Straße drangen Einbrecher zwischen Samstagmittag und Sonntagabend (16./17.05.2026) gewaltsam über eine Tür in ein Fahrrad-Geschäft ein. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen zwei Pedelecs - die Schadenshöhe ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise zum Einbruch geben können. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren