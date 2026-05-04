Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall mit Notarzteinsatzfahrzeug

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Dortmund (ots)

Gegen 17:45 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund zu einem Unfall in die Bockenfelder Straße im Stadtteil Kirchlinde alarmiert. Ursache war ein Verkehrsunfall zwischen einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem PKW. Bei einem Überholvorgang auf der Einsatzfahrt des Notarztes kam es zu einer Kollision mit einem Opel. Dabei wurden beide Fahrzeuge auf den jeweils gegenüberliegenden Seitenstreifen geschleudert und prallten frontal gegen einen Baum. Der Aufprall war so heftig, dass in beiden Fahrzeugen alle Airbags ausgelöst wurden. Glücklicherweise trugen alle drei Insassen der beiden Fahrzeuge nur leichte Verletzungen davon. Alle drei Insassen kamen zur Nachuntersuchung in verschiedene Dortmunder Krankenhäuser. Am Notarzteinsatzfahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Feuerwehr Dortmund setzte gemeinsam mit den beauftragten Hilfsorganisationen alles daran, schnell Ersatzpersonal zu organisieren, um mit einem Reservefahrzeug die medizinische Versorgung der Bürger weiterhin zu gewährleisten.

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