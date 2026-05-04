Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus in Eving - eine verletzte Person

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Dortmund (ots)

Am 03.05.2026 gegen 18:30 Uhr kam es im Einmündungsbereich Alter Heideweg/ Märchenweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus der Dortmunder Stadtwerke.

In dem Pkw befanden sich zwei Personen, von denen eine durch den Unfall verletzt wurde, das Fahrzeug jedoch selbstständig verlassen konnte. Die verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Im Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt sechs Fahrgäste sowie der Fahrer. Glücklicherweise blieben alle Insassen des Busses unverletzt.

Sowohl aus dem Pkw als auch aus dem Bus traten geringe Mengen an Betriebsflüssigkeiten aus. Diese wurden durch die Feuerwehr aufgenommen und die Einsatzstelle entsprechend gesichert.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle zur weiteren Unfallursachenermittlung an die Polizei übergeben.

Im Einsatz waren zehn Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie zwei Kräfte des Rettungsdienstes der Feuerwache Eving.

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