Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Sexuelle Belästigung am Haltepunkt: Täter dank Kameraaufzeichnung geschnappt

Leipzig (ots)

Am Samstagmorgen kam es am Haltepunkt Markranstädt bei Leipzig zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer Frau. Beim Einsteigen wurde die 24-jährige Deutsche durch einen Mann sexuelle belästigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Frau im Intimbereich unsittlich berührt. Der Deutschen gelang es, den Übergriff abzuwehren und unmittelbar in eine S-Bahn zu flüchten. Der Täter blieb zunächst auf dem Bahnsteig stehen.

Nach Ankunft am Leipziger Hauptbahnhof meldete die 24-Jährige sofort den Vorfall bei der Bundespolizei. Durch die Auswertung der Videoaufzeichnungen am Haltepunkt konnte ein Bild des mutmaßlichen Täters gewonnen werden. Daraufhin begab sich die Streife der Bundespolizei umgehend zum Tatort in Markranstädt. Die Beamten stellten kurze Zeit später eine entsprechende Person am Haltepunkt fest und unterzogen dem 34-jährigen Afghanen einer Kontrolle.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Der Sachverhalt zeigt die Wichtigkeit von Videoaufzeichnungen im öffentlichen Raum. Durch den gezielten Einsatz von Kameratechnik können Tagverdächtige zeitnah identifiziert werden.

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