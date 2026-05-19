Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Biemsen-Ahmsen. Betrüger stehlen Münzen und Briefmarken.

Lippe (ots)

In der Straße Oberer Strüh wurde eine Anwohnerin am Montag (18.05.2026) zwischen 17.15 und 18.45 Uhr Opfer von Betrügern. Die Seniorin wurde tagsüber mehrmals von Unbekannten angerufen und in Gespräche verwickelt, in denen sich diese als Polizeibeamte ausgaben. Im Anschluss erschienen die Täter persönlich an der Wohnung der Frau, die sie hineinließ. Unter einem Vorwand entwendeten sie Briefmarken und Münzen und verschwanden damit. Zeugen, denen im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Straße Oberer Strüh aufgefallen sind, melden sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 6.

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