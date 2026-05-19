POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Werkzeug gestohlen.
Lippe (ots)
Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (15. - 18.05.2026) wurde in einen Werkzeugschuppen auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in der Straße Wasserfuhr eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam die Tür und entwendeten Werkzeuge aus dem Schuppen. Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090 entgegen.
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