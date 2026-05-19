POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Werkzeug gestohlen.

Lippe (ots) - In der Sprottauer Straße drangen Einbrecher zwischen Samstagmittag und Sonntagabend (16./17.05.2026) gewaltsam über eine Tür in ein Fahrrad-Geschäft ein. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen zwei Pedelecs - die Schadenshöhe ist noch unklar. Das Kriminalkommissariat 2 sucht Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise zum Einbruch geben können. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina ...

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