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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Menden (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch, 17.06.2026, im Stadtgebiet Menden Radarkontrollen durchgeführt.

Die erste Kontrolle fand zwischen 12:25 und 13:50 Uhr in der Straße "Auf der Haar" statt. Von 121 gemessenen Fahrzeugen waren sechs im Verwarngeldbereich zu schnell. Ein Fahrer erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Den Höchstwert lieferte ein Motorradfahrer aus dem Kreis Unna (UN). Er passierte die Messstelle in der geschlossenen Ortschaft mit 50 statt der erlaubten 30 km/h. Fahrverbote gab es keine.

Anschließend verlagerten die Beamten die Messstelle nach Menden-Bösperde. Dort wurden zwischen 14 und 15:45 Uhr 60 Fahrzeuge überprüft. Vier Fahrer überschritten die zulässige Geschwindigkeit im Verwarngeldbereich. Der Schnellste, ein Pkw mit MK-Kennzeichen, wurde bei erlaubten 30 mit 41 km/h gemessen.

Die dritte und am stärksten frequentierte Messstelle wurde von 16 bis 18 Uhr am Bräukerweg eingerichtet. Hier passierten 1010 Fahrzeuge die Radaranlage. Die Bilanz zeigt acht Verwarngelder und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Ein Pkw-Fahrer (MK) fiel hier besonders auf: Er war innerhalb der geschlossenen Ortschaft mit 70 km/h statt der vorgeschriebenen 50 km/h unterwegs.

Die Polizei wird ihre Kontrollen zur Senkung des Geschwindigkeitsniveaus im Kreisgebiet konsequent fortsetzen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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